Je suis actuellement enseignant chercheur à la FST(Docteur en électronique et télécommunication),enseignant à l'arabie saoudite depuis 2013 jusqu'à présent ,encadrant de différents projets en coopération avec Tunisie télécoms,ONT,STEG,SAGEM.......

Polyvalent et ayant une grande capacité d'adaptation et d'apprentissage,expérience riche et variée HMD.



Mes compétences :

Traitement d'image

Télécommunication

Programmation

Traitement du signal

Electronique