Bonjour Monsieur/Madame,

Je soussigné Wahid ELGORAB diplômé ingénieur en géoressources et environnement de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax (ENIS) session juin 2015, je viens par la présente vous demandez de bien vouloir accepter ma candidature pour travailler dans votre judicieuse société. Je me réjouis de la possibilité d'apporter mes recherches et d'ingénierie des compétences à votre entreprise respectée. Un poste au sein de votre société serait pour moi un véritable tremplin me permettant de passer à un autre pallier dans ma carrière professionnelle dans les meilleures conditions. Sociable et à l’écoute, je sais m’adapter à une situation en place et pourrais ainsi m’intégrer sans le moindre problème à votre équipe. Travailleur, rigoureux et disponible, c’est avec un grand optimisme que je postule pour intégrer votre entreprise. Possédant une motivation sans faille, je saurai mener à bien les différentes missions que vous me confierez.

Espérant que ma candidature retienne votre attention, je me tiens à votre entière disposition afin de vous démontrer mes motivations et mes perspectives d'avenir au cours d'un entretien.

Je vous prie d'agréer, Monsieur/Madame, l'expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Petrophysics

Petrel

Microsoft Office

ArcGIS

Adobe Illustrator