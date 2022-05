Wahid KADDACHE

SPÉCIALISE ORACLE APPLICATION E- Business Suite :( Expériences plus 7 ans)

Architecture, installation and maintenance of Oracle Applications & Base de Donnée SGDBA

ERP: Enterprise Resource Planning

CRM: Customer Relationship Management



Oracle Applications

Installation

Architecture

Référence

Products



- Installation Oracle application with all modules and restore data base

- MAINTENACE ORACLE APPLICATION - DBA

- Développeur oracle application

- développeur forms application Forms6 / FORM11

- Super user dans les Modules:

- Inventory INV, general legers GL, Receivable AR, Payable AP, Purchasing PA and Order Management OM Modules.

- Architecture, installation and maintenance of Oracle Applications

- Administrateur du logiciel Oracle Discoverer client et Oracle Discoverer Administrator

- Création des Rapports des déférentes analyses

- SQL plus and PLSQL /developer



- Administrateur des System informatiques

- Administrateur des serveurs

- ISA Serveur 2004/2006

– Serveur SQL 2000

– Serveur AD active directory et Exchange 2003

- Développeur des multiples Applications sous réseau



Mes compétences :

Oracle 10g

Forms/Reports 6i et 10g

SQL/PLSQL

Oracle discoverer 10g

Oracle Application Server

Informatique