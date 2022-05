Wahid NEJJAM

Fort de mon expérience professionnelle, je suis d’abord et avant tout une personne autonome, soucieux d’apporter des réponses sur-mesure à vos clients. Je suis force de proposition en interne et externe, et je maîtrise parfaitement la culture mécanique avec une expérience significative et variée. J’affirme essentiellement ma crédibilité technique pour mener efficacement les projets de l’entreprise et satisfaire le client. Véritable homme de terrain, j’ai le sens du concret, suis une personne pragmatique qui a le souci du résultat. Je possède des qualités d’adaptation, de relationnel et de communication qui sont indispensables pour réussir, ainsi qu’un sens aigu d’organisation, de supervision et de négociation.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de production

Amélioration continue

Bureau d'etude /Gestion de production

SAP

Microsoft Project

Lean management

Management

Production

Étude de faisabilité de projets

Développement produit

Conception mécanique

AMDEC/FMECA

Analyse fonctionnelle