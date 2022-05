Wahid REBZANI

Nom : REBZANI

Prénom : Wahid

Adresse : Cite SAIDANI Djillali commune Ouled HADADJ Wilaya de BOUMERDES ALGER.

NE LE : 17 Janvier 1972 A ROUIBA (ALGER)

Situation familiale : MARIE

Téléphone: 00213 799 52 05 28

Email: rebzaniwahid@yahoo.com



APTITUDES ET COMPÉTENCES



Après avoir travaillé plus de 20 ans dans le domaine QHSE auprès de plusieurs compagnies étrangères, au sud du pays dans le secteur pétrolier, au nord du pays dans le secteur ferroviaire (métro d’Alger ligne 1 étape 1) travaux publiques, accompagnateur des écoles privées dans l’élaboration des programmes, des formations en matière QHSE, auteur d'un ouvrage CHS et actuellement je suis sur un projet pour la publication du deuxième ouvrage "prescriptions légales et réglementaires HSE dans le domaine BTPH" avec l’édition PAGE BLEU.