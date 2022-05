Wahid TOUAHRIA

Après des études et des premières expériences professionnelles d'assistant social, je me suis orienté vers des postes d'encadrement. Dans un premier temps Chef de service éducatif en M.A.S, j'ai pu appréhender les problématiques posées par le handicap. Par la suite mes expériences de Directeur m'ont amené à envisager les champs d'intervention de Direction d'établissements. J'ai terminé avec succès et mention une deuxième année de Master de Management des Organisations Sociales afin de pouvoir compléter mes compétences et savoirs faire acquis sur le terrain par des apports théoriques. Aujourd'hui Directeur de plusieurs établissements médico-sociaux, l'engagement professionnel et humain est au coeur de mes préoccupations.



Mes compétences :

Social

Management

Ingénierie de projet