Wahida sarri agent comex ( commerce extérieur ) département des flux internationaux et domestiques D.F.I.D , direction des operations .



J'ai validé en 2014 une licence en science commerciale option finance et comptabilité , et un master 1 en finance en 2015 , qui me permettra lui aussi d'intégrer le master 2 en temps voulu .



En parlant de Ma nouvelle expérience a la Société Générale Algérie qui est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers , ou J'ai pu m'intégrer facilement dans l'équipe grâce a mon esprit d'équipe , j'ai pu constater aussi l'importance du travail en groupe qui m'aide toujours a m'évoluer du jour au jour grâce aux collaborateurs de SGA .



Par l'intermédiaire de viadeo je souhaite avoir de nouvelles opportunités et reste motivée par le challenge .



Mes compétences :

C++

Outlook

Excell

Access

Delta

Comptabilité

Finance