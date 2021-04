Wahidi LASISI

Bénéficiant d’une solide expérience d’une part en administration système, en réseaux informatique, en bases de données et d’autres parts en sécurité informatique acquise au fil de cinq (05) années auprès de McAfee (leader mondial de la sécurité informatique) via son partenaire local TechMedia International, je suis idéalement placé pour répondre aux exigences croissantes de votre entreprise. Basés sur une méthodologie éprouvée, mes services vous aideront à profiter pleinement des solutions technologiques de McAfee et à optimiser vos investissements. Mes domaines de compétence couvrent l’administration système, les réseaux informatiques, les bases de données, la virtualisation, la maintenance informatique et toute la gamme de solutions McAfee c’est-à-dire la sécurité système, la sécurité réseau, la protection des données, la sécurité du web et de la messagerie, la gestion des risques et de la conformité, la sécurité des périphériques mobiles. Je propose également des services de formation et de conseil destinés à améliorer votre visibilité sur l'état de protection général de votre entreprise.



Je suis un certifié Microsoft et McAfee

Spécialiste des produits de sécurité McAfee.

Domaines de compétence :

ADMINSTRATION SYSTEME ET RESEAUX

SECURITE INFORMATIQUE

*sécurité système

*sécurité réseaux

*protection des données

*sécurité Web et Messagerie

*Gestion des risques et de la conformité

*Sécurisation des périphériques mobiles

*Administration et Maintenance de bases de données Microsoft SQL Server

*Maintenance informatique

........





Mes compétences :

McAfee Application Control

Administration système

McAfee Host Intrusion Prevention

Maintenance base de données Microsoft SQL Server

McAfee Firewall Enterprise

Administrateur réseau

Maintenance informatique

McAfee Data Loss Prevention

McAfee Emai and Web Security Gateway

Sécurité informatique

McAfee Epolicy Orchestrator

McAfee Virus Scan Enterprise

Administration Microsoft SQL Server

Mcafee security for microsoft exchange

Mcafee site advisor

Mcafee endpoint encryption for pc

Mcafee endpoint encryption for files and folders

Virtualisation

Administration Windows Server 2012

VMware

Administration Windows 2008

Microsoft SQL Server

Radio Technologies

Troubleshooting

802.11 Network Architecture

How to perform site surveys

Antenna Concepts

Wireless LAN hardware and software

Wireless LAN Security

Wireless Standards and Organization

Network Design Installation and Management

Audit sécurité