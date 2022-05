Wahotihi Bernard CAMARA

Je suis Mr Camara Wahotihi Bernard, j'ai travaillé chez GTF Abidjan Côte d'Ivoire de 2000 à 2013 ou j'étais chef comptable et puis contrôleur de gestion.J'aime mon travail pour cela je veux mettre mon expérience et ma connaissance au service d'autres entreprises.J'ai même fait la mise en place et faire de l'assistance en comptabilité de plusieurs entreprises, notamment EIDA, OUATT-CO et CMT. Et par la suite de 2014 en MAI 2015 Auditeur Financier et Comptable au cabinet SECC (société d'expertise comptable et de conseil). Actuellement J'occupe le poste d'assistant contrôleur budgétaire à SITARAIL BOLLORE AFRICA LOGISTICS.



Mes compétences :

Audit

Comptabilité générale

Gestion financière

Contrôle de gestion

Audit opérationnel, financier et comptable

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

DTSS

budgets

Microsoft PowerPoint

Internet

Enseignant vacataire au Groupe IFPG ISFPT (en char