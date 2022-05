Wahyu WIDAYATI

Je commençais ma vie professionnelle à l’age De 20 ans. Ma bonne étoile me pousse toujours vers le haut. J’ai commencé d’être une serveuse jusqu’à une chef entreprise.



Mon parcours professionnel est toujours dans la gestion du bureautique; gestion courriers, gestion clientèles, la caisse, fournisseurs et gestion salariés (DUE, visite médicale, congés...). Je prépare également les factures d’achat et de vente pour expert comptable.



Si je peux résumer mes expériences de la vie professionnelle et personnelle en quelque mot: Courage-Gestion-Famille-confort.



Je suis prête d’avoir une nouvelle aventure professionnelle plus riche encore... me déplacer dans le monde entier, je n’ai pas peur!