Wai Kan SIN

Trilingue FRA/ANG/CHN, dernière expérience professionnelle au Pôle International au MEDIA Figaro, régie publicitaire du Groupe Figaro. Diplôme Niveau II "Responsable Marketing et Management Commercial Spécialité Digital" obtenu en juin 2016.



Plus de 15 ans d'expériences dans l'environnement international, Marketing et Commercial. Quelque soit votre activité, vous travaillez avec la Chine ou non, je pourrai devenir l'interlocutrice privilégiée d'une clientèle multiculturelle et internationale.