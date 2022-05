Wail ZAIBAK

Bonjoure,

a cause que je suis le technico-commercial au sein de la sarl DECOHOME, et nous sommes le representant exclusive et agrée de LARIUS en algérie. Je vous presente notre principe activité qui sert a la commersialisation des equipements proffesionelles destinie aux traitements des surfaces. En général ces des pompes de projection de la peinture sous le terme AIRLESS ou MIST-LESS, des diferentes fonctionnements électriques ou pneumatiques qui permet des multiples applications dans les domaine des constructons ou dans les fabrication industrielles.



Mes compétences :

Matlab

Xilinx

Simulink

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel