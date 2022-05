Wajdi AZOUZI

Titulaire du diplôme d’INGENIERIE FISCALE ET GESTION COMPTABLE. Je me suis forgé une expérience professionnelle solide au cours de ces 4 dernières années en exerçants ma fonction de comptable dans les entreprises suivantes : SOMEQ, GROUPE SOGEFOIRES ET GROUPE ABOU WALID. J’ai ainsi pu développer mes aptitudes opérationnelles en effectuant, notamment des opérations comptables, des clôtures des comptes annuels, la gestion des tableaux de bord, ou encore des déclarations fiscales et sociales. De plus, méticuleux et organisé, je réalise chaque mission dans le respect des règles de confidentialité, et avec le sens des responsabilités et la rigueur indispensables à l’exercice de cette profession.



Mes compétences :

Cash Flow Analysis

Cash Management

Cashiering

Debt Finance > Debt Recovery

Fixed Assets

Forecasting

Invoicing > Issuing Invoices

Management Accounting

Payroll

Reconciliations

Withholding Tax

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sage Accounting Software