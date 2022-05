En tant que développeur, je me demande parfois: «Comment puis-je créer une application plus rapidement et sans effort? "

J'ai un oeil pour les détails de ce que je fais.

Je pense donc que la technologie utilisée dans tout projet est importante pour créer ce que je veux avec plus de passion



Le langage que j'ai utilisé auparavant:

- Java, Android, Swift, PHP, MySQL, JavaScript, type Scripte (NodeJS, Ionic)



Mon projet public:

https://github.com/wajdibenhelal

https://gitlab.com/wajdibenhelal

https://www.linkedin.com/in/wajdi-ben-helal