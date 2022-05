Wajdi BEN SALEM

Salut, je m'appelle Wajdi j'ai 28 ans je suis originaire de Mahdia\Tunisie . J'aime tous les activités sportif.

Cordialement , je vous présenter mon CV:

j'ai fait deux ans Cycle de technicien spécialité Electronique et Informatique et après j'ai fait un ans Cycle de technicien spécialité Co_Construite et je pris diplôme de technicien supérieure en commande et contrôle de système numérique,et pour le moment j'ai étudié en master professionnel Pilotage de Système Industriel

Maintenant, je suis un agent dessin dans le service méthode de la société Draxlmaier METS Sousse.