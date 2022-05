Wajdi ELLEUCH

Ingénieur en réseaux informatiques et télélécom de l'INSAT (Tunis) et détenteur d'un Master (M.Sc.A) et d'un Doctorat (Ph.D) de l'Université de Sherbrooke, j'ai commencé ma première expérience dans les services de communication sur IP en 2004. J’ai travaillé pendant deux ans comme ingénieur chercheur sur le développement de services de téléphonie sur IP pour le compte des compagnies M5T et Mediatrix (groupe media5) basées à Sherbrooke. J'ai mis en place de nouveaux services dans le domaine de la téléphonie sur IP. À partir de 2006, j’ai commencé à m’intéresser à étendre les ommunications multimédias entre deux intervenants pour les appliquer aux scénarios multi-utilisateurs (multipoints). J’ai travaillé sur plusieurs concepts et architectures pour répondre aux besoins d’une visioconférence multipoint (gestion et annonce de la conférence, gestion des participants et de leurs droits d’accès, gestion de la Qualité de Service (QoS) qualité vidéo et qualité audio, Floor control pour la gestion de l’espace de dialogue, sécurisation de la communication, etc.). J’ai ainsi expérimenté et utilisé plusieurs modèles : d’un simple modèle « end-system mixing », au modèle « conference based on server », au modèle « complètement maillé » et vers la fin de mon doctorat j’ai développé un modèle qui permet le support de conférences à très large échelle en mode P2P.



Depuis 2010, je collabore avec une compagnie américaine basée en Albany (état de New-York) à titre de consultant pour la mise en place d’une solution de communication en visioconférence entre utilisateurs d’un réseaux social (équivalent de facebook ou linkedIn) tout en assurant un service de gestion de la présence des participants d’une manière relativement innovante. Le développement actuel de l’application vise la plateforme Android.

J’ai aussi travaillé à l’Université de Sherbrooke comme chargé de cours pour enseigner les réseaux et les protocoles ainsi que les principes de la téléphonie sur IP aux étudiants finissants de la Faculté de Génie (génie informatique) et j’ai participé à l’étude et à la réalisation de plusieurs projets en collaboration avec la compagnie M5T (Sherbrooke). Ces projets portaient sur (1) la mise en place de la visioconférence lorsque les participants sont interconnectés par un réseau complètement maillé, (2) l’utilisation des PDA et des terminaux légers pour participer aux visioconférences (application développée sous Windows Mobile), (3) l’intégration de l’information de présence lors des conférences multimédias et (4) la mise en place d’une visioconférence avec l’échange des données médicales (électrocardiogramme) entre les médecins et l’ambulance qui transporte le patient.



Durant les dernières années, j’ai publié et présenté plusieurs travaux dans des conférences IEEE internationales. En 2008, j’ai aussi déposé un brevet (demande PCT en phase internationale en ce moment) dans le domaine de la visioconférence avec l’option de la mobilité des sessions en cours d’une communication multipoints afin de permettre à un des participants de changer de terminal sans qu’il y ait d’interruption.



Mes compétences :

Audio

Communication

Mobility

Multimedia

Real Time

RFC

RTP

SIP

Voice over

VoIP