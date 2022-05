Wajdi FAIDI

A l'occasion de mon denier poste au sein du Groupe SERVICOM, j'ai été chargé de concevoir

et de développer des solutions informatiques pour satisfaire les besoins des différents

départements du groupe. Ayant mené cette mission avec grand succès en tant qu'ingénieur,

j'aspire à promouvoir ma carrière et je pense bénéficier de l'expérience et de la

maturité requises pour envisager le poste d’ingénieur en informatique.

Prospecter, savoir écouter, prendre en compte les besoins et les contraintes de mes

interlocuteurs pour leur proposer des solutions techniques adaptées fait partie de mon travail

quotidien.

Mon engagement vis-à-vis de mon entreprise à promouvoir son image et son offre, la volonté

d'apporter un service de qualité, développer un chiffre d'affaire sont mes atouts.



Mes compétences :

Microsoft Office SharePoint 2010

Asp .net

Android

Sql server 2008

C #

Visual Studio 2010

Lotus Notes/Domino

SharePoint Server

Sage Accounting Software

Microsoft Office

Microsoft C-SHARP

LotusScript

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Microsoft ASP.NET

Java

IBM Hardware

HTML

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft SQL Server 2008

windows server 2008 R2

jQuery

XSLT

XML

UML/OMT

TCP/IP

Sorties

Scrum Methodology

Personal Home Page

Oracle

NetBeans

MySQL

Microsoft Windows Server 2012

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Information Server

MVC

MS-SQLServer 2008 R2

Linux Red Hat

Jboss

JavaScript

Java 2 Micro Edition

Java 2 Enterprise Edition

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language