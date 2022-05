Avide de mettre en pratique mes bases théoriques dans le domaine du management QSE et de perfectionner mes connaissances acquises dans des groupes de renommée mondiale, je suis prêt et apte pour mettre mes qualités à votre service afin d'améliorer vos process et vos systèmes d'exploitation.



A long terme, j'envisage une carrière en tant que "Consultant QSE" pour une expertise confirmée, une formation adéquate et des conseils appropriés pour toutes organisations.