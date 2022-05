Wajdi KHARRAT

Gestion du risque :

- Diagnostic des processus et des outils de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes,

- Prévention, investigation et détection de fraudes,

- Revenue assurance et revue des contrôles et des cycles financiers,

- Revue des environnements et des contrôles généraux informatiques (ITGC),

- Audit des systèmes d’information et de la sécurité informatique dans le cadre de l’audit légal et financier ;

- Assistance à l’audit légal et à l’audit interne : analyse de données comptables et financières assistée par ordinateur (CAAT).



Amélioration de la performance :

- Diagnostic et optimisation des organisations, de la performance, des processus et des contrôles,

- Data Management, évaluation et amélioration de la qualité et de la gouvernance de données,

- Segmentation stratégique de clients et optimisation des fonctions commerciales et marketing ;

- Analyse des flux et de la qualité des données dans le cadre des projets Bâle II et Solvabilité II.



Management et gestion opérationnelle :

- Pilotage de projets : planification, délégation des taches, suivi de l’avancement des travaux, suivi budgétaire, revue de la qualité des livrables, animation d’instances de pilotage, etc.

- Développement commercial : promotion des offres, rédaction de proposition de services, chiffrage des travaux, etc.

- Management et développement des équipes : mobilisation, coaching, évaluation des performances, formation, etc.

- Définition de programmes de travail, apport méthodologique, rationalisation des démarches à mettre en œuvre etc.



Autres :

- Etudes sectorielles : outils de mobilité en entreprise, outils et pratiques MDM en Europe, baromètre de l’externalisation en Tunisie, etc.

- Etudes financières: benchmarks, business plan, simulations financières, analyse de montages financiers et de rentabilités, etc.



Mes compétences :

Finance

Conseil

Contrôle interne

Audit

Gestion de projet