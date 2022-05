Wajdi KRIDAN

Mission

Méthode-Process:

- Chef de projets démarrage nouveaux clients (Industriel, e-commerce, retail) :

o Analyse du cahier des charges client (Définition des besoins…)

o Détermination du plan d’action (Jalon, Dead line…)

o Elaboration du process logistique (Operation flow, IT process…)

o Présentation et validation par le management opérationnel

o Présentation et validation par le client

o Suivi des développements IT (En tant que Key user)

o Gestion des investissements (Matériels, Achat consommables…)

o Rédaction des SOP et formation des opérationnels

o Mise en place des principaux indicateurs de suivi (KPIs)

o Lancement de l’activité

o Suivi, audit et plan d’action post démarrage

Qualité-Sécurité-Environnement:

- Responsable démarche KAIZEN Warehouse: Formation, Kaizen box, Auditeur interne

- Action ISO 9001: Rédaction des SOP, auditeur interne

- Rédaction d’un POI (Plan d’opération interne)

- Action ISO 14001: Rédaction des SOP, Audit fournisseurs

- Rédaction de livrets d’accueil, protocole de sécurité-sureté

Formations délivrées:

- Kaizen - Amélioration continue

- Excel 2003-2010





Mes compétences :

Gestion de projet

Kaizen

Logistique

Management