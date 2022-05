Wajdi SNANI

Vérification des équipements de contrôle, de mesure et d'essais

Traitement des mesures et rédaction des rapports.



Gestion de parcs d'équipements de contrôle, de mesure et d'essais



Gérer la structure documentaire d’une entreprise (création de Procédures entreprises - modes opératoires d'utilisation et de vérification des équipements de contrôle, de mesure et d'essais



Etude de faisabilités d’étalonnage des instruments de mesure.







Outils / Logiciels / Méthodes maitrisés :

Pack office . Internet, Lecture de plans, base d’autocad, Machine à mesurer tridimensionnelle, bras de mesures





CONNAISSANCES COMPLÉMENTAIRES:

-Hydraulique

-Pneumatique

-Machine de vision

-Electrique





Mes compétences :

Étalonnage COFRAC

Bureautique

Automatismes industriels

Dessin technique

Management de la qualité

Français

Maintenance

Électrotechnique

Anglais