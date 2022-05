Wajdi SNOUSSI

1. Formation : Perfectionnement des équipements « DIGI weigh –wrap 4600 series ».

2. Formation : Maîtriser la planification et la gestion des flux.

3. Formation : Lutte contre l’incendie : formation équipier de première intervention.

4. Formation : EXCEL 1er niveau (ADVANCIA).

5. Formation : EXCEL 2ème niveau (ADVANCIA).

6. Formation : EXCEL 3ème niveau (MACRO et VBA) (ADVANCIA).

7. Formation : ACCESS 1er niveau (ADVANCIA).

8. Formation : ACCESS 2ème niveau (ADVANCIA).

9. Formation : ACCESS 3ème niveau (MACRO et VBA) (ADVANCIA).

10. Formation : Gestion des approvisionnements et des stocks de pièces de rechange.



Connaissance parfaite du fonctionnement des réseaux mobiles (GSM 900-1800, GPRS et EDGE) et des sous-systèmes (BSS, PDH, SDH, ADM, IN, NSS…).



Langage C, Basic, Widows script, Javascript et HTML.



excellente connaissance de word, d'excel, access, de powerpoint, de windows, outlook, lotus.

Bonne connaissance de autocad, protel, coswin, codesoft, Labelshop, tout les produits macromédia,

Notions de visual basic et de C++.

Maitrise des handsets et leurs outils de réparation et maintenance (mise à jour des firmwares, déblocage, jailbreak…) avec une maitrise hardware des handsets.