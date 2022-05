Monsieur,Madame



Je me permets de vous adresser ma candidature un poste de préparateur de commandes.

Riche d'une expérience de 10ans en qualité de magasinier-manutentionnaire dans différentes entreprises, je saurai mettre au service de votre entreprise mon sérieux et ma rigueur.

Je suis disponible immédiatement et je me sens apte à répondre à toutes vos attente.

J'aime travailler en équipe à la fois dans le respect des consignes données mais aussi en faisant preuve d'une grande autonomie.

Pour mieux me présenter je joins à la présente un curriculum vitae.

Sauhaitant vivement que mon profil aura retenu votre attention, je serai ravi de vous rencontrer afin de vous faire part de mes motivations.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mon plus profond respect.



Wajid Khan"""