Professionnel doté de nombreuses années d'expérience dans la maintenance, combinées à une formation dans le domaine de l'informatique et une forte aptitude à acquérir de nouvelles connaissances . Capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome, je fais preuve d'un solide sens de l'organisation et de compétences en html, css, JavaScript, C#, et python.