Wajih ECHAKER

Stations de travail:



•Installation et configuration de Windows XP pro, Seven, 8, 10 et Linux Debian, Ubuntu

•Utilitaires de sécurité: Anti-virus, Firewall, Proxy

•Installer et paramétrer une suite bureautique, un navigateur et un client de messagerie

•Assistance aux utilisateurs



Réseaux:



•Mise en oeuvre serveurWindows (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) et Linux (Debian, Ubuntu)

•Mise en oeuvre des services: Active Directory, DNS, DHCP, HTTP, FTP, IIS, PHP, SQL, Samba, NAT, bureau à distance, Hyper-V

•Application de stratégies de groupe et mappage des lecteurs réseaux

•Déploiement et mises à jour en réseau: WDS, WSUS

•Installer et paramétrer des logiciels de virtualisation : ORACLE Virtual Box et VMware, créer et exporter une machine virtuelle

•Installer et configurer un pare-feu logiciel: IPCop

•Installer et paramétrer un outil de supervision et d’administration réseau: Nagios (FAN)

•Configurer un routeur CISCO: adressage IP, activation interfaces

•Configurer un switch CISCO : paramétrage des interfaces et ports, gestion des VLANs



Langages: HTML,PHP, SQL, script bash



Autres:



•Techniques de virtualisation de stockage: technologie RAID

•Administration des accès distants sécurisés VPN

•Installer et configurer un serveur de messagerie électronique: Microsoft Exchange Server

•Installer et paramétrer une application collaborative: EGroupWare

•Paramétrer un SGBDR (Microsoft Access) et créer une base de données (tables, relations, requêtes)



