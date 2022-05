Wajih MAHMOUD

Après plusieurs formations professionnelles en énergie solaire au sein de l’INSTITUT NATIONAL DE L’ENERGIE SOLAIRE (INES), je me suis spécialisé dans la conception de systèmes solaires photovoltaïques.



C’est pourquoi, aujourd’hui, j’ai choisi d’apporter mon expertise de conseiller en énergie solaire photovoltaïque auprès des bureaux d’étude et fabriquant dans le domaine des ENR.



Mes principaux domaines d’expertises sont la réalisation d’études de faisabilité et la conception de projets photovoltaïques ainsi que conseiller et accompagner maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre dans leurs démarches de réalisation d’un projet d’économie d’énergie.



De plus je peux m’appuyer sur une solide culture scientifique et une très grande curiosité intellectuelle, le tout doublé de la rigueur, l’autonomie et la relation client nécessaires dans la réussite d’un projet.



E-mail: wajih_bel@yahoo.fr

Téléphone: +33(0)6 84 58 99 32



Mes compétences :

Création de site web

Management

Recherche scientifique

Planification

Service client

Création d'entreprise

Enseignement

Coaching individuel

Formation

Audit énergétique

CESI / CESC

Photovoltaïque