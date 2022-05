Wakag Gomon MAWATA

Diplômé de l'ENA du Tchad et de l'Institut Technique de Banque de Paris , j'ai été notamment Directeur du Budget puis Directeur Général du Ministère des Finances, Directur des Etudes à la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale, Directeur de la Coordination Nationale du réseau des Associations de développement de l'Eglise Catholique. Actuellement je suis Directeur Général d'un Bureau d'Etudes et Secrétaire Général de l'Association Professionnelle des Banques du Tchad

Ancien footballeur et amateur de musique.