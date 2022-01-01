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Wakalanon David KATIA

ABIDJAN

En résumé

JE SUIS UN TECHNICIEN SUPERIEUR EN GENIE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENT.
J'AI OPTE POUR L'ENERGIE (DURABLE TOUT EN PROTEGEANT NOTRE ENVIRONNEMENT) AFIN DE VENIR EN AIDE A CE MONDE EN PARTICULIER LA COTE D'IVOIRE QUI DE PLUS EN PLUS A UN BESOIN CROISSANT EN ENERGIE.
JE VEUX APPORTER MA PIERRE AU DEVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DES ENERGIES.PAR AILLEURS JE SUIS DECIDE A RELEVER LE DEFIT DU DEFICITE ENERGETIQUE .


Mes compétences :
Attentif
Rapidité

Entreprises

Pas d'entreprise renseignée

Formations

  • Lycee Munucipal Simone Ehivet Gbagbo (Abidjan)

    Abidjan 2013 - 2013 DIPLOME DE FORMATION SUR LA CONDUITE ET L'ENTRETIEN DE LA CHAUDIERE

  • GROUPE EST LOKO (Abidjan)

    Abidjan 2011 - 2013 BTS

    GENIE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENT - MAINTENANCE INDUSTRIELLE
    ETUDE DES INSTALLATIONS
    PHYSIQUE APPLIQUEE
    ETUDE DES SYSTEMES ASSERVIS

Réseau

Pas de contact professionnel

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