Walaa KACEDALI (WALAA KACEDALI)

Durant mes trois années en baccalauréat au lycée privé les Arcades, j'ai effectué quatre stages dans différentes structures.



Mon premier stage c'est déroulé en novembre à décembre 2017. J'ai traité des devis, des factures, des arrêtés et j'ai réalisé un compte-rendu de réunion.



Mon second stage c'est déroulé à la mairie de Chenôve en janvier à février 2019 avec comme taches des traites traitement d'acte de naissance, de bon de commande et de courrier.



Mon troisième stage à été effectué à la Cité Dampierre de mai à juin 2019. On ma chargée de traiter les tâches d'une employée en congé. J'ai donc traité des demande de subvention, d'arrêtés et j'ai réalisé une notice pour l'utilisation d'un logiciel pour les futurs stagiaires.



Mon quatrième stage est le dernier et il s'est déroulé de novembre à décembre 2019 à Grand Dijon Habitat. J'ai eu l'occasion de répondre au téléphone chaque matin pour renseigner les demandeurs d'emploies et j'ai traité leur demandes manuscrit et informatique.