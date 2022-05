Joviale, organisée, avec du bagou, je suis quelqu'un d'avenant et de rigoureux.

Je suis en recherche d'un emploi où je me sentirai à ma place tout simplement. Ce n'est pas un métier mais un emploi stable que je recherche, dans une ambiance saine et confortable.

Je m'adapte facilement et j'apprend vite.

N'hésitez pas à me contacter pour un entretien! C'est toujours plus simple en face à face.