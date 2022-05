Walead BEN SELIM

Producteur/Musicien/Interprète



Entré au conservatoire de Casablanca à 7 ans , Walead poursuit ses découvertes musicales et passe du violon

au chant puis s’oriente, à l’adolescence, vers le hip hop.

En 2001 il est vainqueur du boulevard des jeunes musiciens à la F.O.L dans la catégorie rap et au championnat

du Maroc au sein du groupe T Gang, ils fondent le collectif TG crew pour faire connaitre la culture Hiphop à

travers le pays à 16 ans

Bac en poche il débarque en France avec Widad, membre du groupe et font une apparition dans la compile

« les nuits d’émeraude » sherkhan

Sensible à la liberté d’être et d’expression et en réponse aux arrestations et à la répression que subissent les

jeunes metaleux de la part des autorités au Maroc en 2004, il crée le groupe Celsius et fait son entrée dans le

monde de la guitare électrique...

le groupe Enregistre l’Ep «Dénia, état du monde» marquant le début de la fusion entre le métal et le rap arabe

Il participe à la création du projet artistique voulu par l’institut des beaux arts de Perpignan, «les portes du

rock arabe»

Walead partage la scène avec Gojira et Paradis Lost Au festival Lboulevard Casablanca en 2007, la presse

marocaine ( TelQuel, Mawazine ) salue le genre nouveau et la liberté de ton prise par le groupe...

Il enregistre l’album «Sirventes» et lance au Maroc le

single «jnan echouk, jardin d’épines»

De retour en France Walead va être appeler par le Rockstore pour faire la première partie de Ez3kiel

intègre le conservatoire de Perpignan en chant lyrique

En 2010 Il crée le collectif Artisanal, regroupant 50 groupes et artistes comme U-got, vedenta ou Masta kill

Il participe à la création du premier département de Rock/Metal au sein du conservatoire de Perpignan aux

cotés de André MALAU et Joel FERER. Il accompagne au chant les élèves sur scène, le parrain du projet est

Grant COLLINS

Produit le Ep de Koman le leader du rap underground au Maroc et travail sur l’album de Cent Grammes de

têtes.



Mes compétences :

Gestion de projet

Composition musicale

Mixage son

Chanteur

MAO

Designer graphique