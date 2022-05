Je suis docteur en automatique spécialisé en navigation guidage pilotage des drones. Alternant expérimentation et développement, ma dernière mission au sein de l'entreprise delta drone, consiste à implémenter des lois de vols et des algorithmes de filtrage pour un drone à voilure tournante.

Je suis ouvert à des nouvelles opportunités et prêt à relever des nouveaux défis.

N'hésitez pas à me contacter.



Page web: http://www.doyoubuzz.com/walid-achour







Mes compétences :

Analyse et reglages

Expérimentations

Navigation guidage pilotage des drones

Filtrage et fusion des données

Montage et mise en vol des plateformes de test

Lois pr. des applications spécifiques métiers