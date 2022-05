Photographe walid A'g vous proposent ces compétences dans le domaine de l’audiovisuelle et elle s’engage à vous offrirent un service de haut qualité (vidéos, photos...) avec des moyens de haut niveau et une équipes professionnelles et confiance.

photographe walid A'g Pour tous vos événements et vos projets audiovisuels.



• vidéo clip

• Reportages vidéo

• Interview

• Conférence

• best of

• Mariages

• Galas

• Fêtes

• Shooting …