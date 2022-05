Je me présente Walid AL MAKSOUD, docteur de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL). Ma thèse, soutenue le 07 juillet 2010, a été effectuée à l’Institut de Recherches sur la Catalyse et l’Environnement de Lyon (IRCELYON) sous la direction du Dr. Laurent DJAKOVITCH et Dr. Catherine PINEL et en collaboration avec le Pr. Eric MONFLIER (Université d’Artois-Lens). Durant mon doctorat, je me suis intéressé à la préparation des nouveaux matériaux hybrides (nouveaux adsorbants) « inorganiques/organiques ». Ces matériaux sont préparés selon différentes méthodes de préparations (sol–gel, modification de surface). La partie organique est formée soit de molécules azotées (guanidine, biguanide…) soit de molécules aromatiques (pyrène, naphtalène…). La préparation du motif azoté a été faite par addition nucléophile. La partie aromatique a été préparée par une méthodologie catalytique palladocatalysée (réaction de Heck).



Mes diverses expériences m'ont appris à être autonome, autant sur la planification du travail et la mise au point des manipes que sur l’interprétation des résultats. J'ai également eu l'occasion de travailler dans plusieurs équipes de recherche et pu saisir l'importance du travail en équipe.



Mes compétences :

Catalyse

Catalyse Hétérogène

Chimie

Synthèse

Synthèse organique

Traitement de l'eau