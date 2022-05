Walid ALIOUA

Senior Network Consultant avec 9 ans d'expérience dans la gestion des plateformes technique IP, bases

de données, analyse des besoins, conception d’architecture, implémentation et gestion de services cœur de réseau Internet. Reconnu pour la capacité de s'attaquer aux questions difficiles, d'analyser des alternatives viables, et fournir des solutions novatrices. Compétences reconnues dans la mise en place et l’optimisation de la bande passante utilisant les dernières techniques inventées à l’échelle mondiale. Ayant progressé à partir de l’exploitation, la supervision et la mise à niveau des plateformes technique et services CNS, chez le premier fournisseur d’accès internet tunisien. Ayant travaillé étroitement et efficacement avec tous les niveaux de management afin de satisfaire les exigences projet / productivité / SLA. Intégrant la curiosité et l’auto-apprentissage comme outil indispensable à la création de valeur ajoutée et l'efficacité dans la maitrise des nouveaux challenges.



Mes compétences :

Gestion de projet

Système d'information

Contrôle interne, SLA

Cisco Switches

Gestion d'équipe

TCP/IP

Gestion des flux internet

Routage IP

Expertise technique