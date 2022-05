Walid ARAYBI

En tant que je suis Ingénieur Concepteur Mécanique des Machines Spéciales au sein de la société Manutention System et rattaché au Responsable Bureau d'Etudes Mécaniques, mon rôle est de traiter les études mécaniques des affaires sur lesquelles nous ont fait l'étude et la conception selon les processus internes,, et ce dans le respect des coûts et des délais établis.

Dans ce cadre, mes principales missions sont les suivantes :

- Réaliser les plans d'implantation et les offres des clients et les dossiers d'étude mécanique conformément aux attentes clients et aux procès indiqués par le bureau d'études.

-Réaliser la conception et l’étude des machines.

Proposer des solutions au cours de la réalisation la conception et l’étude des offres.

- Faire les calculs des matières des offres afin d’atteindre le prix d’achat. (Mécanique et électrique et électronique)

-Faire les visites chez les clients pour prendre les mesures nécessaires pour établir les offres.

- Garantir la qualité des études mécaniques, des dossiers et des informations transmises afin d'assurer le bon déroulement du projet.

- Assurer le suivi de l'étude (montage et essais atelier).

-Contacter les fournisseurs à Tunis et à l’étranger pour obtenir les devis nécessaires pour les offres.

-Assister aux réunions avec les clients chez Manutention System et dans leurs sociétés.

- Assurer le suivi et la validation technique des sous-ensembles spécifiques à un projet en cours et assumer un rôle de responsable projet.

- Former et accompagner les Monteurs et les soudeurs dans Atelier.

Toutes ces missions se dérouleront dans le respect des règles de sécurité inhérentes à la fonction





Description des projets réalisés au sein de bureau des études chez la société « Manutention System » :

- Etude et conception et réalisation d’une ligne de triage automatique les boites formage chez Société Land’or.

- Réalisation d’une ligne chargement automatique les boites vides pour les machine Corraza chez Société Land’or.

- Mise en place d’une ligne chargement des cartons boites formage chez Société Land’or.

- Réalisation d’une ligne de chargement Caisse Yaourt chez Société Delice Danone.

- Eude et conception et Mise en place d’une Carroussel des Tableaux pour câbles dans chaine de production chez Société Delphi aussi chez COFAT.

- Mise en place d’une ligne chargement des cartons Glaces chez Société Nestlé Alnassem.

- Eude et conception et Mise en place d’une Carroussel des Arjouns et caisses Dattes chez Société Horchani Dattes.

- Eude et conception d’un broyeur dattes chez Société Horchani Dattes.

- Assistant de mise en place d’une ligne de triage dattes chez Société Horchani Dattes.

- Installation d’un convoyeur aérien pour chaine de production chez Société Leoni.

- Réalisation Ligne d’accumulation caisse produits dans une chaine de production chez Société Leoni.

- Réalisation Ligne Boudin dans une chaine de production chez Société CVA Bullat Algerie.

- Mise en place d’une ligne palettes des s boites chez Société SGBIA (Coca Cola).

- Réalisation d’une machine à taquets pour accumulation tube PVC société SICOAC

- Réalisation Ligne d’accumulation boites champ dans une chaine de production chez Société Leoni.



Mes compétences :

Électronique

Automatique

Conception mécanique

Visual Basic

Triage

Solidworks

PSIM

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Matlab

CATIA

C Programming Language

Autocad