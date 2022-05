Walid AYADI

Responsable formation, RMQ au sein de la direction de la formation, chef de plusieurs projets en matière de formation,...



Mes compétences :

La maitrise de dossier ingénierie de la formation

Identification des besoins en formation

Elaboration des plans de formation

Achat des services formation en intetrne et en ext

Elaboration des cahiers de charge

Organisation materielle et realisation de la form

Eavaluation de la formation: à chaud, à froid, péd

Pilotage des pojets de formation selon l'approche

Mener les entretients d'embauche

Responsable management qualité

Ex responsable de dossier des missions à l'etrange

Chef projet de formation des formateurs intrenes

Chef projet de formation des agents de guichet

Chef projet de formation des facteurs