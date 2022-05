Walid AYARI

ER2i ingénierie Tunisie, filiale du groupe ER2I basé en France est un bureau de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire spécialisé dans la conception, études et la qualification d’environnement contrôlés (salle blanche, SAS, blocs opératoires) pour la pharmaceutique, santé, industrie de transformation, industrie mécaniques , électroniques et nanotechnologies.

Nos métiers sont :

Études de traitement de l’air

Modélisation CFD

Fluides, CFO/CFA

La qualification des installations (QC,QI, QF, QP)

Audit et diagnostique des installation.

Pour vos projets d’extensions, rénovations ou de qualifications périodique ou des nouvelles installations.



Mes compétences :

Web design

Microsoft SQL Server

C#

Microsoft .NET