Walid AZIZI

Plus de 11 ans dans l'IT :



- 2001 à 2011, éditeurs de logiciels : CAO, PLM, informatique scientifique et technique, R&D, électronique, logiciels embarqués...



- depuis 2011, SSII : solutions collaboratives, infrastructures et développement d'applications, régie/forfait, logiciel collaboratif de management des émissions de gaz à effet de serre, réseaux sociaux d'entreprise...



Mes compétences :

Vente complexe

Appels d'offres

Vente

Services

Industrie

Marchés publics

Défense

SSII

Grands comptes

Aéronautique