Walid BELARIBI

A propos d'Avencall :



Avencall transforme l’industrie des télécommunications d’entreprise et son modèle économique en donnant un accès universel à des solutions de téléphonie qui assurent à ses clients liberté, évolutivité et créativité au service de leur métier. La naissance de notre groupe répond à la montée en puissance de la VoIP et du logiciel libre dans les grandes entreprises, administrations publiques et les PME/PMI.



Nous sommes le 1er éditeur et intégrateur français de solutions libres de téléphonie IP et des communications unifiées. Basé sur Asterisk et disponible sous licence GPLv3, XiVO est une intelligence complète et évolutive offrant une palette étendue de services natifs, interopérables et ouverts autour de la convergence IP : fonctions classiques, fonctions avancées (outils collaboratifs, SVI, chambres de conférence, click2call, provisionning de postes, interconnexion LDAP…), fonctions centre d’appels (gestion des agents et des appels, supervision en temps réel, statistiques…) et tout cela sans aucun coût de licence !



Plus de 450 clients dans les secteurs public et privé ont accordé leur confiance à Avencall (CNRS RA, CPAM de la Manche, Groupama RAA, La Poste, LDLC.com). La société Avencall, basée à Paris, Lyon, Toulouse, Rennes, Québec et Singapour, compte 75 collaborateurs. Avencall a levé 3 millions d’euros en 2012 auprès, entre autres, du FSN PME, géré par le groupe Caisse des Dépôts pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir. Cela marque une nouvelle étape dans le développement d’Avencall en France et à l’international.



Mes compétences :

Logiciel libre

Développement commercial

Marketing

Asterisk