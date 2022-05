Walid BELBACHIR

Madame, Monsieur



Étant actuellement à la recherche d’un poste contrôleur de gestion , j’ai l’honneur de vous solliciter pour vous proposer ma candidature pour un contrat apprenti avec le Master 2 Mention Contrôle gestion et audit Organisationnel [Contrôle de gestion] afin de pouvoir intégrer dès la rentrée prochaine votre entreprise.



Titulaire d’un master 1 MBFA (Monnaie, Banque, Finance et Assurance) parcours Analyses Quantitatives Appliqué, et ancien Lauréat de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion mention Gestion Financière et Comptable , je me suis orienté vers le master 2 Contrôle gestion et audit Organisationnel

[Contrôle de gestion] au sein de l’université Paris Nanterre.



Très Cordialement.



Mes compétences :

Analyse

Gestion

E-commerce

Comptabilité

Commercialisation

Finance

Chargé de clientèle

Marketing

Informatique