Walid BEN AYED

Je suis le gérant d'un cabinet d’expertise comptable et de conseil, créée en 2006.



Mon cabinet assure globalement les services suivants:



- Audit opérationnel et financier ;

- Diagnostic d'organisations et de systèmes d'information ;

- Assistance à la mise en place des systèmes d’information ;

- Conception et mise en place de manuels de procédures;

- Étude de rentabilité et de faisabilité des projets.



En plus, mon cabinet a développé une expertise importante dans le secteur financiers etr ce par:



- Les travaux d'audit et de commissariat aux comptes accomplies dans plusieurs banques et établissements de leasing,

- Accompagnement et assistance dans les projets de mise en place des global bancaire (expérience confirmée pour les global bancaire Delta et TEMENOS T24.



Mes compétences :

Conseil

Audit

AMOA

Expertise comptable

Formation

Organisation

Gestion de projet

Banque

Comptabilité

Coaching

Management