Walid BEN SALEM

- ECM/GED : OnBase, OnBase Workflow, OnBase Workview

- UML.

- Système d'informations : PLM (Windchill, Primes, Gilda) / ERP (SAP)

- Informatique Atelier/Productique ( spécifique Aerolia / Airbus)

- Conception 3D : Catia V5 R21

- Réseaux : Réseaux locaux,configuration des switchs et routeurs (Cisco)

Administration des réseaux,Windows 2003 server,sécurité des réseaux

Télécommunication

- Programmation (niveau basique) : Java, JEE, C, C++, Androïd, Pascal, Assembleur, LISP,Prologue.

- Outils de développement Web :PHP, HTML, CSS, JavaScript.

- Base des données : MySQL, Oracle 10g,Access

- Systèmes d’exploitation : GNU/LINUX, Windows.







Outils :

- Eclipse, netbeans,Visual Basic, Code::Blocks

- Matlab, Dev C++.

- SDM Cisco



VIE ASSOCIATIVE:

*Hi-Tek Insat : Fondateur et Président actuel du club. Ce club s’intéresse aux

nouvelles technologies informatiques, page facebook : Hi-Tek insat.

(https://www.facebook.com/pages/Hi-Tek-Insat/339334349424378 )







