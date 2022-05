Walid BEN SASSI

Étude du marché de l’emploi et établissement des Grilles des salaires

La cohérence entre les politiques de GRH et les autres politiques organisationnelles

Domaines de compétences:

 Gestion stratégique de recrutement.

 Mettre en place la politique de rémunération au mérite.

 Connaissances en systèmes d'informations RH et de révision des salaires.

 Planification budgétaire.

 PNL (Programmation Neurolinguistique).

 Technique de coaching individuel (accompagnement des changements).

 Mettre en place des règlements internes appropriés à toute organisation.

 Gestion de carrière et plan de développement RH.

 GPEC.

 Gestion de conflit et dialogue social



Mes compétences :

Développement personnel

Gestion administrative du personnel

Gestion des ressources humaines

Ingénierie de formation

Gestion des conflits

Facilitator

Amélioration continue

Gestion de la formation

Gestion des compétences

Supervision de rémunération

GPEC

Gestion de carrière

Hr work plan