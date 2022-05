Je m'appelle walid benchaoub j'ai 25 ans et actuellement je suis à la recherche d'un emploi depuis début septembre. Ayant effectuer plusieurs contrat de travail notamment en tant que Agent de service pour les entreprise NIL et POLYV'ALLIANCE au Sables d'olonne. Auparavant j'ai travailler aussi pour le centre commercial E. LECLERC a Olonne sur mer en tant que employé libre-service et j'ai aussi travailler pour l'association CONTACT au Sables d'olonne en déménagement et j'ai effectuer quelque mission en interim en entretien pour l'entreprise NIL et en manutention pour l'entreprise GUIGNE.



Mes compétences :

employé libre service

deménagement

agence de service