Permettez moi tout d`abord de m`introduire comme le chargé commercial à la société ETTI “Exploit Transit Transport International” ..



ETTI est un consignataire de navire/transitaire basé à Rades port, et ce depuis 2010.

Nous sommes leaders dans le transport intra-inter Europe-Nord Afrique touchant les envois aériens/maritimes/terrestres et spécialisés dans les expéditions sous douane et libres a l`importations des secteurs agro-alimentaires, pétroliers, industriels, de grande consommation … etc

ETTI est partenaire avec les plus important armateur de la région qui nous permettent de concurrencer les meilleurs transporteurs en terme de tarification, de gamme de produit et de service fournis.



Nous opérons sur les pays d’Europe, le Golf arabe, l`Egypte, la Turquie, la Chine, l`Espagne, l’Italie (avec des agents directs) … etc



Avec notre expérience dans le secteur maritime et notre savoir-faire nous assistons nos clients et les accompagnons dans leur implantation, démarrage, croissance et maturité; cela par des tarifs, conseils portuaires, actions logistiques, assistance et service de qualité



Nous nous dispose d`une expérience valeureuse dans le domaine maritime, de logistique, d`entreposage et manutention des envois, dédouanement, procédures de transit, effets personnels, envois de véhicules … etc





Comptons sur vous pour nouer une relation de partenariat basée sur la collaboration, la sincérité et l`entraide

Attendons vos futures cotation d`import/export de/vers les pays d’Europe, le Golf arabe, l`Egypte, la Turquie, la Chine, l`Espagne, l’Italie (avec des agents directs)



Nous restons a votre disposition pour toute information requise.







Cordialement

Walid Bennoureddine

''E . T . T . I Sarl''

Zone Portuaire, Rte du Port, 137 Av Hédi Nouira

MARINA CENTER, 1er Etage, Appt N° 1

Radés 2040

Tél : (+216) 71 469 019

Fax: (+216) 71 469 009

Mob: (+216) 28 008 282

Mail: direction@etti.com.tn