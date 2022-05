Walid BORGI

IT Manager de profil développeur software Desktop/Servers, "l'art" de l'informatique me fascine vraiment. La spécialisation pour moi c'est mettre fin au plaisir de découvrir cette science, c'est pour cette raison que je tente toujours de découvrir les nouvelles approches et d'encourager à la recherche et au développement des nouveaux projets. Ayant occupé le poste de chef de projets, je m’intéresse à tout les genres des projets IT partageant mon expérience et mes savoirs faire avec mes collaborateurs les membres de toute l'équipe.



Mes compétences :

Analyste programmeur

Chef de Projets

DotNet

IT Manager

Leader

Linux

Manager

Mcp

Microsoft SQL

Open Source

programmeur

Python

Team Leader

Virtualisation