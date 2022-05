Walid BRAHAM*

Bonjour,

Merci d'avoir consulté mon profil, n'hésitez pas à me contacter pour une future collaboration.



Diplômé en Mastère Spécialisé: Marketing Management et Communication (M2C. ESC Toulouse).

Avec un diplôme de Maîtrise en Sciences biologiques et d'un Mastère de recherche en Biotechnologie.



L'acquisition d'une double compétence en Sciences biologiques et Business me permettent de répondre à toute éventualité.



Merci de me contacter pour une une future collaboration.

E-Mail:braham_walid62@yahoo.fr

GSM Tunisie:(00216)98 559 567.



Mes compétences :

Agroalimentaire

COMMERCE

Communication

Cosmétique

Loisirs

Marketing

Nutrition

OASIS

Team building

Tourisme

Voyage