Walid CHAABANE

- Bonne connaissance des challenges IT tels que le cycle de développement logiciel (SDLC),

l’Intégration Continue, architecture et qualité logicielle, les services à forte contraintes de disponibilité,

les architectures systèmes et réseaux multi-services

- Gestion des projets IT à partir de la phase des spécifications fonctionnelle et technique, jusqu’au

passage en production, gestion des parties prenantes (clients, équipes, fournisseurs) et gestion de la

qualité (scope, cout et planning) selon la méthodologie PMP

- Gestion du cycle de vie logiciel avec des connaissances approfondies en intégration avec contraintes

Go To Market, agilité business et disponibilité des plateformes

- Stratégie d’intégration et gestion des changements dans des environnement à forts chalenges

technologiques (protocole d’échanges, capacity planning, security planning) avec une expéreience

solide sur des projets de transformation digitale du type Portail d’entreprise, CRM et ERP.

- Planning et Stratégie IT : telecom, hébergement, ressources humaines et budget (CAPEX et OPEX)

- Gestion des systèmes d’information selon les bonnes pratiques ITIL (orienté service et satisfaction

client, gestion du changement et amélioration continue) avec supervision des SLA et OLA

- Gestion de la sécurité au niveau des réseaux et des applications avec une bonne connaissance des

standards ISO-27000 et réglementations HIPPA, CNIL et GDPR (certifié CISSP)

- Connaissance des processus métiers de bout en bout au sein d’un opérateur télécom et des

procédures et bonnes pratiques de gestion des services et réseaux (Voix, Data, Vidéo)

- Connaissances approfondies des réseaux IP multiservices et des aspects qualité de service

- Autonomie, Leadership et Capacité d’adaptation aux nouvelles technologies et environnements

- Bilingue Français et Arabe, Anglais courant (travail avec l’international UK et US)



Mes compétences :

Administration Systèmes

PMP

Réseaux CISCO

Système d'Information

Systèmes Linux

Réseaux informatiques & sécurité

Sécurité informatique

Gestion de projet

Gestion de la relation client

BSCS

Project Management Office

Gestion d'équipe

Java/J2EE

Scrum master

Business Process Agility

Apache/Tomcat

Gestion de la production