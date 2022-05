Walid CHABCHOUB

L'ENTREPRISE Chabchoub Fréres est une équipe composée de personnes passionnées regroupant plusieurs années d'expérience dans le domaine de plomberie, chauffage, Climatisation... Tous ouvriers qualifiés, nous mettons tous nos atouts (compétences, savoir-faire, professionnalisme...) au service de vos projets pour un travail de qualité et une finition irréprochable.

ACTIVITES :

CHAUFFAGE –ENERGIES RENOUVELABLES - SANITAIRE – PLOMBERIE – CLIMATISATION – ENTRETIENS CHAUFFERIES



CREATION : Entreprise créée depuis 1980, par Monsieur Hammadi Chabchoub, Ancien Technicien de SOTIFILS,Carrier...

Aujourd'hui, c'est une SARL qui compte 2 ingénieur 10 employés + 2 apprentis + le chef d'entreprise.



ACTIVITES PRINCIPALES :



CHAUFFAGE : Installations de chauffage central au fuel ou au gaz, chauffage par le sol, radiateurs ou aérothermes pour les industries, chauffage au bois, (bûches, plaquette, déchiqueté, granulés) énergies renouvelables (solaire, Pompe à chaleur, géothermie)



VENTILATION – CLIMATISATION : Ventilation Mécanique Contrôlée dans les Ateliers ou Salles accueillant du public – Climatisation de magasins ou bureaux.

PLOMBERIE-SANITAIRE : Installations de salle de bains complètes et installations de plomberie dans maisons individuelles ou grands ensembles collectifs.



ENTRETIENS CHAUFFERIES : Nettoyage et entretiens des chaudières, brûleurs et dépannages des chaufferies avec système de contrat d'entretien annuel.



ELECTRICITE SUR REGULATIONS CHAUFFAGE : Installation de régulations automatiques pour économiser l'énergie avec sondes d'ambiance et sondes extérieures. Gestion de certaines chaufferies par des automates à distance, commandés par téléphone soit : Télégestion.



MISE EN ROUTE DES CHAUFFERIES avec raccordement des chaudières, brûleurs, pompes et régulations automatiques



